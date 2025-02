Pacientes são realocados às pressas após incêndio atingir Heapa durante madrugada desta segunda-feira (03)

Bombeiro militar que estava de plantão como médico no momento do incidente foi responsável por combater as chamas inicialmente

Thiago Alonso - 03 de fevereiro de 2025

Corporação precisou realizar o combate ao incêndio no hospital. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Pacientes foram retirados às pressas dos leitos hospitalares após um incêndio atingir o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa), na madrugada desta segunda-feira (03), no Setor Conde dos Arcos, região Centro-Oeste do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se iniciaram no setor de armazenamento de materiais hospitalares da unidade de saúde, danificando kits cirúrgicos e estruturas metálicas.

Com o fogo, cerca de 76 pacientes — que estavam distribuídos entre enfermarias, UTI e sala de observação — precisaram ser realocados às pressas para áreas seguras.

Um bombeiro militar que estava de plantão como médico no momento do ocorrido chegou a realizar os primeiros combates, utilizando materiais do sistema de prevenção de incêndio disponíveis.

Diante disso, foi solicitado apoio da guarnição do Corpo de Bombeiros, que assumiu a ocorrência e apagou as chamas, realizando o rescaldo por meio de ventilação natural para dispersar a fumaça.

Apesar do susto, nenhum paciente sofreu ferimentos, uma vez que o fogo não se alastrou para outras alas. No entanto, o incêndio destruiu materiais hospitalares, além de acumular fuligem nas paredes e no teto.

Controlada a situação, a corporação realizou a remoção dos materiais incendiados e realocou os internos para alas seguras, minimizando os impactos no atendimento.

