Prefeitura encerra contrato de servidores que mantinham relações sexuais com detentas em Aparecida de Goiânia

Profissionais chegaram a ser proibidos de entrar em unidades prisionais, sendo que uma mulher chegou a ser engravidada em um dos casos

Thiago Alonso - 03 de fevereiro de 2025

Delegacia Geral de Polícia Penal de Goiás. (Foto: Divulgação)

Por meio de um comunicado, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que encerrou os contratos dos envolvidos no escândalo que apontou que servidores de saúde mantinham relações sexuais com detentas.

Identificada no dia 07 de fevereiro, a situação ganhou proporções neste sábado (1º), após investigações junto à 1ª Coordenação Regional da Polícia Penal (PP).

Conforme apontado pelo inquérito, as relações ocorriam no posto de saúde da Casa de Prisão Provisória (CPP), no Distrito Agro Industrial, onde esses profissionais mantinham relações sexuais com mulheres presas, sendo que uma delas chegou até mesmo a engravidar.

Dentre os suspeitos estão um médico e um enfermeiro, que chegaram a ser proibidos de entrar em unidades prisionais do município. Eles eram servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia e atuavam na CPP por meio de um convênio.

Em nota, a SMS sustentou que tomou conhecimento do caso por meio da Gerência de Saúde da PP, responsável pela gestão dos serviços de saúde dentro do complexo prisional.

Além disso, a pasta também informou que os profissionais envolvidos tiveram os contratos encerrados, além de repassar a ocorrência para as autoridades, que darão continuidade à investigação sob sigilo.

Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) informa:

– Que tomou conhecimento do caso pela Gerência de Saúde da Polícia Penal, responsável pela gestão dos serviços de saúde dentro do complexo prisional;

– ⁠Que o caso está sendo investigado sob sigilo pela Polícia Penal;

– ⁠E que os contratos dos profissionais envolvidos estão encerrados.”

