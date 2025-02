6 hábitos que você deve eliminar imediatamente se quer ter uma casa limpa

Algumas coisas que todo mundo pratica em casa devem ser esquecidas para você ter um lar mais tranquilo para se viver

Magno Oliver - 04 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Bruna Karine)

Casa limpa é sinal de tranquilidade, boas energias e moradia organizada. Só que existem alguns hábitos que as pessoas não seguem e isso deve ser eliminado imediatamente.

1. Acumular objetos sem uso

O primeiro passo é dar uma olhada em tudo que está parado, sem uso ou utilidade dentro de casa. Acontece que o excesso de itens gera desorganização e dificulta a limpeza. O mais indicado é doar ou descartar objetos sem utilidade para liberar espaço e facilitar a manutenção da casa.

2. Não tirar o lixo com frequência

Se é lixo em casa, então precisa retirar sempre e nada de deixar acumular pelos cantos.

O lixo acumulado atrai insetos e pode gerar mau cheiro. Criar o hábito de esvaziar as lixeiras diariamente evita odores desagradáveis, evita doenças e mantém a higiene.

3. Entrar em casa com os sapatos sujos

Esse é um erro que todo mundo comete.

Acontece que os sapatos trazem sujeira da rua, espalham poeira e muitas bactérias. É preciso criar o hábito de tirá-los na entrada, pois isso ajuda a manter o chão mais limpo e conservado.

4. Ter uma geladeira bagunçada

Outro hábito comum que todo brasileiro peca é deixar a geladeira completamente bagunçada.

Muitas pessoas tendem a guardar produtos fora do lugar até se esquecerem deles e tudo ficar desorganizado e fora de ordem. Isso é perigoso, pois pode perder a qualidade e se tornar um ambiente propício para bactérias.

5. Não varrer ou aspirar a casa regularmente

O cuidado com o chão também é necessário. Assim, o acúmulo de poeira causa alergias e deixa o ambiente bastante sujo. É preciso varrer ou aspirar os cômodos com frequência para evitar sujeira excessiva e melhora a da qualidade do ar.

6. Não limpar os eletrodomésticos regularmente

É necessário limpar os eletrodomésticos regularmente. Assim, fogão, geladeira, air fryer e micro-ondas, por exemplo, acumulam gordura e sujeira. Limpar os eletrodomésticos regularmente evita mau cheiro e aumenta a durabilidade dos aparelhos. Muita gente peca nesse ponto.

