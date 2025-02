Brainfarma e Senai buscam jovens talentos em Anápolis

Expectativa é de que, ao final do programa, aprovados passem a integrar o quadro de funcionários da empresa

Davi Galvão - 04 de fevereiro de 2025

Imagem mostra fachada da Brainfarma. (Foto: Divulgação/Brainfarma)

A Brainfarma, em parceria com o Senai, anunciou a abertura de diversas vagas para o programa Aprendiz Técnico de Manutenção Anápolis, voltadas para a capacitação e aperfeiçoamento de jovens. A expectativa é de que, ao final do programa, eles passem a integrar o quadro de funcionários da empresa.

Ao todo, são 20 oportunidades, voltadas para candidatos entre 18 a 21 anos, com ensino médio completo ou cursando ensino superior em áreas correlatas, como Engenharia Elétrica, Mecânica e Automação.

O treinamento tem duração de 24 meses, com início previsto para março de 2025 e carga horária de 2.880 horas, combinando a formação teórica ofertada pelo Senai, com atividades práticas realizadas na Brainfarma.

O processo seletivo será composto por um teste de raciocínio lógico e entrevistas, que serão realizadas pela equipe de seleção da empresa.

Os aprovados precisam ter disponibilidade para estudar no período da tarde e as vagas estão abertas também para pessoas com deficiência (PCDs).

As inscrições podem ser feitas pela página oficial da Brainfarma, até o dia 17 de fevereiro.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!