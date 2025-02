Com Andreia Rezende na presidência e Seliane da SOS na CCJR, mulheres assumem os principais postos da Câmara

Eleição da comissão mais importante do Legislativo foi realizada nesta terça-feira (04)

Pedro Hara - 04 de fevereiro de 2025

Andreia Rezende e Seliane da SOS. (Foto: Reprodução)

A confirmação da vereadora Seliane da SOS (MDB) no comando da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Câmara de Anápolis, colocou duas mulheres nos principais postos da Casa.

No dia 1° de janeiro, Andreia Rezende (Avante) foi eleita presidente do Legislativo – fato inédito no município.

A condução da vereadora à presidência da CCJR ocorreu nesta terça-feira (04), na primeira reunião realizada no ano pelo colegiado.

Nesta legislatura são cinco mulheres com cadeiras na Casa. As demais são: Capitã Elizete (PRD), Cleide Hilário (Republicanos) e Thais Souza (Republicanos).