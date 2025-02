Saiba como solicitar serviço de tapa-buracos à Prefeitura de Anápolis

Além de atender aos pedidos da população, operação de recuperação asfáltica atualmente foca nas vias que fazem parte das linhas de ônibus

Natália Sezil - 05 de fevereiro de 2025

Operação Cidade Limpa acontece em Anápolis desde janeiro. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Anapolinos que precisam lidar todos os dias com buracos espalhados pelas ruas onde passam já podem solicitar o serviço de tapa-buracos à Prefeitura de Anápolis.

Para fazer o pedido de manutenção de buracos próximos às casas, a orientação da gestão municipal é de que os cidadãos enviem a solicitação, e a localização do problema, ao Zap da Prefeitura, que pode ser contatado pelo número (62) 3902-2882.

O serviço faz parte da Operação Cidade Limpa, que vem acontecendo desde janeiro no município. A ação teve início no Grande Recanto do Sol e segue pelas principais vias e acessos da cidade.

Dentre os pontos atendidos pela recuperação asfáltica, estão as vias que fazem parte das linhas de ônibus, que são o foco atual da revitalização.

A Prefeitura ressaltou que o serviço depende da estiagem, uma vez que é comprometido pelo período de chuvas.