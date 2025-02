Festival gourmet inédito desembarca em Goiânia com participação de 23 restaurantes

Estabelecimentos participantes deverão disponibilizar menus elaborados especialmente para a festa

Paulo Martins - 06 de fevereiro de 2025

Prato vencedor do Prêmio Bom Gourmet 2024 (Fotos: Divulgação/Bom Gourmet)

Para os apreciadores de uma boa comida, o Festival Gourmet vai reunir um total de 23 dos melhores restaurantes em Goiânia. O evento que vai acontecer do dia 07 de fevereiro a 02 de março, com menus que variam de R$ 69,90 R$ 89,90 e R$ 109,90.

Os estabelecimentos participantes vão disponibilizar menus elaborados especialmente para a festa, contendo entrada, prato principal e sobremesa, incluindo diversas opções para almoço e jantar. Entre os estabelecimentos selecionados são servidos culinária brasileira, criativa, italiana, asiática e outras.

Esta é a primeira vez que o festival é organizado fora da região sul do país, o que prova que a culinária goiana está cada vez mais conquistando espaço.

“Ser a primeira capital do Brasil, fora do eixo Sul do país, a receber o festival mostra como a cena gastronômica goiana está em evidência no restante do Brasil. Nós, da Goiás Turismo, somos entusiastas das ações que fomentam e valorizam a gastronomia local. Portanto, não poderíamos deixar de oferecer nosso apoio institucional a um evento desse porte”, afirma o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral.

Detalhes do evento

O evento serve para promover um aumento na visibilidade do setor gastronômico local, além disso, os goianos vão ser proporcionados com essas experiências que envolvem preços atrativos. Lembrando que o Festival Bom Gourmet conta com uma década de realizações de festivais do gênero, tendo dado o seu ponto de partida em Curitiba, com o passar dos anos expandiu para cidades como Morretes (PR), Florianópolis e Balneário Camboriú, em Santa Catarina; e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Confira abaixo a lista dos 23 restaurantes participantes: