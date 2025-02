Festival em Goiânia vai reunir Nando Reis, Detonautas e Os Paralamas do Sucesso

Evento já conta com ingressos à venda, que podem ser garantidos digitalmente ou em ponto de venda presencial

Thiago Alonso - 06 de fevereiro de 2025

Atrações do rock nacional se apresentarão em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os fãs de rock brasileiro têm muito o que comemorar com a 2ª edição do festival “Um Festival Goiânia”, que reúne alguns dos principais nomes da música.

Para 2025, o evento conta com atrações de peso, incluindo grandes estrelas como Nando Reis, além de bandas tradicionais como Os Paralamas do Sucesso, Raimundos, Detonautas e CPM 22.

Na capital, o show será realizado no dia 22 de março e tem como palco o Goiânia Arena, localizado na Vila Maria Luiza, região Leste da cidade. A previsão é que as apresentações ocorram às 16h30, com portões abertos já a partir das 15h.

Além de Goiânia, o festival, que faz parte de uma turnê nacional, deve passar por diversas outras cidades, levando o projeto por todo o território nacional.

Interessados já podem garantir os ingressos, que estão sendo vendidos por meio do site Ícones. Os valores variam entre R$ 160 para arquibancadas e chegam a R$ 260 para os camarotes, que incluem open bar, além do front stage, cujos valores atingem a casa dos R$ 320.

Ainda há opções de meia-entrada para estudantes, idosos, professores e também a chamada “meia solidária”, mediante doação de 1 kg de alimento.

Além da venda digital, também é possível comprar os ingressos presencialmente, no ponto de vendas da loja Imports Carro de Luxo, no Jardim América.