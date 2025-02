Moradores em Anápolis reclamam de completo breu há quase um mês: “nem um palmo à frente”

Prefeitura afirmou que lâmpadas foram devolvidas à empresa responsável, já que estavam queimando rapidamente

Davi Galvão - 07 de fevereiro de 2025

Moradores denunciam falta de iluminação desde o dia 17 de janeiro. (Foto: Google Maps/ Arquivo Pessoal)

Um completo breu. É apenas isso que os moradores do bairro Jardim Gonçalves, em Anápolis, conseguem “enxergar” ao cair das noites, com ruas da região completamente sem iluminação.

Em um vídeo, enviado ao Portal 6, uma das moradoras demonstra a insatisfação com a situação, relatando que o problema acontece desde o dia 17 de janeiro.

Em entrevista à reportagem, Ana Clara Moratto, filha da cinegrafista, contou que toda a família mora bem próximo no bairro. A mãe, inclusive, tinha o costuma de ir visitar a irmã, todas as noites, pilotando uma motocicleta.

Porém, com a completa falta de iluminação, Ana e o namorado estão tendo de acompanhá-la no trajeto, ante a insegurança.

“Não tem nem mais como sair de casa. Se no carro é perigoso, a pé é impossível. Não dá para ver nem um palmo à frente”, lamentou.

Ela contou que já entrou em contato com a Prefeitura, para tentar resolver a situação, mas que até o momento, nada foi feito. O problema se concentra majoritariamente nas ruas Joel e São Pedro.

Ao Portal 6 a Prefeitura explicou que as lâmpadas dos postes haviam sido devolvidas para substituição à empresa responsável, “porque ficou constatado que milhares estavam queimando em um período de 5 dias após as trocas”.

Confira a nota na íntegra:

Sobre as trocas de lâmpadas, a Secretaria Municipal de Obras esclarece que as lâmpadas em estoque foram devolvidas para substituição à empresa responsável porque ficou constatado que milhares estavam queimando em um período de 5 dias após as trocas. As demandas podem ser solicitadas via Zap 24h e a previsão é que novas cheguem na próxima semana para que as solicitações sejam devidamente atendidas.

