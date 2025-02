Motorista de aplicativo é preso após se envolver em sequestro de caminhoneiro, em Itumbiara

Ele, assim como a dupla, foi preso em Itumbiara

Thiago Alonso - 07 de fevereiro de 2025

Motorista de aplicativo participou da ação com os suspeitos. (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo foi preso, nesta quarta-feira (06), após supostamente participar de um sequestro, juntamente com dois passageiros, deixando uma pessoa em cárcere privado, na divisa entre Minas Gerais (MG) e Goiás.

Segundo o trabalhador, de 20 anos, ele teria saído de Uberlândia (MG), levando dois passageiros em uma viagem com destino a Itumbiara, município no Sul goiano.

Contudo, no meio do caminho, os clientes teriam pedido para que ele parasse em um local onde “pegariam um amigo”, que, na verdade, se tratava do condutor de um caminhão de carga de soja.

Assim foi feito. Mas conforme depoimento do motorista, neste momento, ele teria percebido se tratava de um sequestro, sendo convidado a auxiliar a dupla, recebendo o valor de R$ 500 caso participasse.

Enquanto furtavam a carreta onde estava a carga, a vítima ficou mantida em cárcere privado próximo a Uberlândia, aguardando todo o trajeto até o caminhão se deslocasse até Itumbiara.

No entanto, ao retornar para a cidade goiana, o grupo foi surpreendido pela Polícia Militar (PM), que os monitorou durante todo o trajeto. Durante a abordagem, eles chegaram a resistir às ordens policiais, sendo necessário o uso da força para detê-los.

Ainda conforme investigações preliminares, os suspeitos haviam se comunicado acerca do crime por mensagens, sendo que, em algumas, faziam questionamentos como “pegou a soja?”, entre outros detalhes do ocorrido.

Diante disso, os três suspeitos foram autuados e encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foram presos em flagrante.