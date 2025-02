Rua da ‘Grande Recanto do Sol’ está tomada por descarte irregular de materiais da construção

Prefeitura orientou sobre a forma correta de descartar os materiais no aterro sanitário

Paulo Roberto Belém - 07 de fevereiro de 2025

Área está tomada por entulhos (Foto: Reprodução)

Uma área pública localizada próximo à obra do que será o novo viaduto da Grande Recanto do Sol, em Anápolis, está sendo usada para o descarte de entulhos, principalmente de restos de materiais de construção em grande quantidade.

O Portal 6 teve acesso a imagens do local nesta sexta-feira (07), que fica na Rua F-22, no Residencial Flor do Cerrado. A situação se torna mais preocupante porque a área é bem próxima ao Córrego das Antas, principal curso d’água da cidade.

Utilizada, atualmente, como acesso de entrada e saída do bairro, a via tem perspectiva de ter o trânsito inflado com a eventual conclusão da obra do viaduto, que fará a ligação de todos os bairros da região ao bairro Boa Vista.

Fiscalização e limpeza

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que informou que órgãos do Executivo têm fiscalizado a questão, informando que a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) e Polícia Militar (PM) também podem exercer em função em casos de flagrante.

A gestão disse que faz um trabalho de limpeza das áreas públicas e na identificação de áreas privadas para notificar os responsáveis para a limpeza, divulgando o ZAP 24 horas para denúncias.

Sobre o forma correta de descarte, a Prefeitura informou que o cidadão pode descartar até uma tonelada por dia nos aterros sanitários sem nenhum custo, pagando um valor a mais se a quantidade for maior.