Caixa leiloa quase 70 imóveis em novo evento realizado em Goiás; saiba como participar

Oportunidades incluem apartamentos, casas, lojas e até terrenos em diversas cidades

Thiago Alonso - 08 de fevereiro de 2025

Casa em Águas Lindas de Goiás pode ser arrematada. (Foto: Reprodução/Leilões de Goiás)

A Caixa Econômica Federal está leiloando mais de 570 lotes na modalidade de alienação fiduciária, sendo 69 somente em Goiás.

O evento será realizado na próxima segunda-feira (10) e tem como parceria o site Leilões Brasil, onde já é possível conferir todos os locais disponíveis.

Nesta edição, o leilão inclui que incluem apartamentos, casas, terrenos e lojas comerciais em diversos estados.

Em Goiás, ao todo 18 municípios estarão disponíveis para arremate, sendo eles Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Valparaíso de Goiás, Senador Canedo, Trindade e Catalão.

Além destes, também estão incluídas as cidades de Goianira, Guapó, Itumbiara, Planaltina, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Bela Vista de Goiás, Brazabrantes.

Para garantir a casa própria, a Caixa disponibiliza opções de lances à vista, sendo possível também realizar as compras com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do financiamento habitacional, na modalidade Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Dentre as principais ofertas para o leilão, uma casa de Valparaíso de Goiás pode ser adquirida por R$ 101 mil. O imóvel, localizado no bairro Chácaras Araguaia, possui dois quartos e um terreno de 135 m².

Já em Luziânia, o destaque vai para um apartamento, também de dois quartos, avaliado em R$ 113 mil. Neste caso, a instituição também disponibiliza a compra por meio de parcelamentos.