‘Ainda Estou Aqui’ é eleita a melhor produção ibero-americana nos Prêmios Goya

Premiação é considerada o Oscar da Espanha

Folhapress - 09 de fevereiro de 2025

Filme retrata a história de Eunice Paiva e os filhos após sequestro do marido, Rubens Paiva. (Foto: Divulgação/Sony Picture)

(FOLHAPRESS) – “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, ganhou o prêmio de melhor filme ibero-americano nos Prêmios Goya, considerado o Oscar da Espanha, na noite deste sábado (8). É a primeira vez que um filme brasileiro disputa e ganha a categoria.

A obra disputava com “Agarra-me Forte”, do Uruguai; “O Jóquei”, da Argentina; “No Lugar da Outra”, do Chile; e “Memórias de Um Corpo que Arde”, coprodução da Costa Rica e Espanha.

Walter Salles e parte da equipe do filme estão participando de um festival de cinema em Santa Barbara, no estado americano da Califórnia, e não estava na cerimônia. O cantor uruguaio Jorge Drexler, que trabalhou com o diretor em “Diários de Motocicleta”, em 2004, recebeu o prêmio em nome do diretor.

Na última semana, o filme se tornou a produção nacional com a quinta maior bilheteria na história do Brasil. O filme de Walter Salles foi lançado nos cinemas brasileiros em 7 de novembro de 2024 e desde então já arrecadou R$ 85,41 milhões.

As três indicações que o filme recebeu à próxima edição do Oscar, incluindo a categoria de melhor filme, impulsionaram a quantidade de sessões disponíveis e retomaram o alto faturamento da produção, estrelada por Fernanda Torres.