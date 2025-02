Jovem revela hábito incômodo de funcionários de restaurantes: “fazem de propósito”

Tiktoker resolve testar uma teoria social que muita gente tinha sobre esse estabelecimento e resultado surpreendeu

Magno Oliver - 09 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela /TikTok @RainiHudalla)

Quando você vai a um restaurante comer algo junto de familiares e amigos, já percebeu algum comportamento diferente dos funcionários?

Uma pauta social muito discutida em bares, restaurantes e na internet ganhou destaque essa semana e, com certeza, alguma vez você já deve ter passado por isso.

Pensando em investigar mais a fundo essa pauta levantada, a TikToker Raini Hudalla resolver fazer um teste social sobre o atendimento dos restaurantes ao consumidor.

Ela gravou um vídeo para provar uma teoria social muito comum em restaurantes: logo após sua primeira mordida em um pedido, um funcionário aparece de propósito para perguntar se está tudo bem. Já aconteceu isso com você?

Dessa forma, o teste social foi publicado no perfil dela no TikTok, em janeiro deste ano, e já bateu a casa dos mais de 3,1 milhões de visualizações.

Na publicação, com duração de 12 segundos, a TikToker disse: “a prova de que os atendentes só falam com você quando estiver com a boca cheia de comida”.

Segundo as imagens, ela aparece em um restaurante mexicano comendo tacos. Assim que ela dá sua primeira mordida, um atendente se aproxima da mesa e bingo! Ela estava certa, a teoria levantada na internet realmente fazia muito sentido.

Um funcionário se coloca em prontidão e pergunta se está tudo bem, se não está precisando de nada, se quer pedir algo mais. Na legenda, a influencer comenta: “eu juro que eles fazem de propósito”.

Assim que o vídeo foi postado, a gravação rendeu reações de diversos internautas no perfil da Raini. Muitos comemoraram a veracidade da teoria social, enquanto outras pessoas trouxeram observações.

“Eu fazia porque achava engraçado”, comentou uma internauta que alegava ter trabalhado em restaurante.

“Existia um papel que dizia que após a segunda mordida deveríamos ir até a mesa para perguntar se estava tudo bem.”, disse outro seguidor que também afirmou trabalhar em restaurante e que a prática era regra geral.

Confira o vídeo completo da história aqui:

