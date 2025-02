Saneago anuncia que bairros de Aparecida de Goiânia poderão ficar sem água; veja lista

Interrupção é por conta de uma intervenção programada para melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água da cidade

Paulo Roberto Belém - 09 de fevereiro de 2025

Torneira seca Foto: Divulgação/Cesan)

Por meio de comunicado, a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), informou que mais de 20 bairros de Aparecida de Goiânia poderão ficar sem abastecimento de água nesta quinta-feira (13).

As torneiras devem ficar secas nas seguintes localidades: Condomínios Valquíria, Jardim Bonança, Jardim Imperial, Jardim Maria Inês, Jardim Palácio, Jardim Paraíso, Jardim Transbrasiliano, Parque Primavera, Parque Real, Parque Santa Cecília.

Recanto da Emboabas, Residencial Brasília Sul, Residencial Cândido de Queiroz, Residencial Recanto do Cerrado, Vila Alzira, Vila Brasília, Vila Maria, Vila Real, Vila Santos Dumont e Vila São Joaquim.

A justificativa, segundo a Saneago, é por conta de uma intervenção programada para melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água da cidade, com substituição de um “macromedidor” na Rua Brunsviga, no Jardim Nova Era.

A Companhia complementou que o serviço será executado durante todo o dia e que há perspectiva de normalização gradual do abastecimento ao longo da noite, ainda de quinta-feira (13).

Por conta da situação, a Saneago alertou sobre o uso moderado das reservas domiciliares de água tratada (caixas d’água) e a compreensão daqueles que não tem o item em casa, que devem observar a interrupção total do abastecimento no período.