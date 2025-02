Católica de Anápolis oferece vagas em cursos de graduação e bolsas de até 100%

Campanha busca incentivar jovens e adultos a ingressarem no ensino superior com excelência

Publieditorial - 10 de fevereiro de 2025

Faculdade Católica de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Faculdade Católica de Anápolis está com inscrições abertas para diversos cursos de graduação nas áreas de Direito, Psicologia, Administração, Filosofia e Teologia. Além da qualidade acadêmica, a Instituição oferece bolsas de estudo que podem chegar a 100% do valor das mensalidades, tornando o sono do ensino superior mais acessível.

A campanha busca incentivar jovens e adultos a ingressarem no ensino superior com a excelência e tradição da Católica de Anápolis. Reconhecida por sua infraestrutura moderna e corpo docente altamente qualificado, a Instituição proporciona um ambiente de aprendizado dinâmico e voltado para o desenvolvimento profissional.

Entre os cursos disponíveis, destacam-se áreas de grande demanda no mercado de trabalho:

Direito: formação completa para atuação como advogado, juiz, promotor, entre outras carreiras jurídicas.

Psicologia: capacitação para atuação em saúde mental, com oportunidades em consultórios, escolas, empresas e hospitais.

Administração: desenvolvimento de habilidades em gestão de empresas e negócios.

Filosofia e Teologia: cursos que promovem reflexão crítica e conhecimento aprofundado, com possibilidades de atuação em educação, organizações religiosas e outras áreas.

Os interessados podem se inscrever diretamente no site oficial da faculdade: catolicadeanapolis.edu.br. Além disso, a Instituição disponibiliza canais nas redes sociais para esclarecer dúvidas e fornecer mais informações sobre o processo seletivo e as bolsas disponíveis.