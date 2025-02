Descubra qual foi o primeiro país do mundo

Conhecer essa história nos ajuda a entender melhor como as nações modernas foram moldadas ao longo do tempo

Pedro Ribeiro - 10 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Pixabay)

Muito provavelmente, você já deve ter se perguntado qual foi o primeiro país do mundo.

Dos mais de 190 países que existem hoje, menos de 30% existiam, no formato atual, a 100 anos atrás.

Para falar a verdade, a maioria dos países que já existiram na história não existem mais e deram lugar a novas nações.

No entanto, alguns conseguiram sobreviver com o passar do tempo e ainda fazem parte do mundo moderno.

Descubra qual foi o primeiro país do mundo

Bom, para começar, é importante definir o que é um país.

É válido ressaltar que as definições que temos atualmente sobre o que é de fato um país, é diferente do conceito de antigamente.

Além disso, o critério para considerar um país é um tanto quanto subjetivo. Um exemplo disso é o Brasil, que para muitas pessoas se tornou um país de fato quando declarou Independência em 1822.

Para outros, quando os portugueses chegaram aqui já podíamos ser considerados como uma nação.

Agora, imagine como era há milhares de anos, quando as civilizações estavam apenas começando a se formar.

Naquela época, não havia um conceito claro de país como conhecemos hoje.

Os primeiros povos se organizavam em cidades-estado, reinos e impérios.

Com o tempo, essas estruturas evoluíram e algumas delas se tornaram nações mais definidas.

Entre os primeiros países a surgirem na história, podemos citar a Suméria, na Mesopotâmia, que já possuía uma organização política avançada há mais de 5.000 anos.

No entanto, várias cidades-estado independentes faziam parte da Suméria, o que dificulta sua definição como um único país.

A mesma coisa aconteceu com a Grécia Antiga, onde cidades-estado como Atenas e Esparta formavam sua estrutura política

Por outro lado, há um consenso maior sobre o Egito Antigo. Unificado por volta de 3100 a.C., sob o governo do faraó Menés, o Egito se tornou um dos primeiros países da história com um governo centralizado, território contínuo e uma identidade cultural forte.

Ao longo dos milênios, passou por inúmeras mudanças, foi conquistado por outros povos e se transformou.

Mas, de certa forma, ainda existe até hoje. Isso leva as pessoas a considerarem o Egito o país mais antigo do mundo que ainda existe.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!