PGE lança edital para estágio com bolsas de R$ 3.750 mais auxílio, em Goiás

Carga horária para o cargo é de 05h diárias, o que corresponde a 25 horas semanais

Paulo Martins - 10 de fevereiro de 2025

Sede da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO). (Foto: Reprodução/CONJUR)

A Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) publicou edital para seleção de estágio de pós-graduação em Direito, com bolsa no valor de R$ 3.750. As inscrições encerram na sexta-feira (14) às 17h.

A carga horária para o cargo é de 05h diárias, o que corresponde a 25h semanais. Além da bolsa auxílio, de R$ 3.750, os candidatos selecionados poderão contar com um acréscimo de R$ 200 para custear o transporte.

Segundo informações da PGE, serão selecionados 450 candidatos para a formação de cadastro reserva. A convocação vai ser mediante a demanda e a disponibilidade de recursos orçamentários do órgão. A PGE informa ainda que 10% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, com apresentação de laudo médico demonstrando a espécie e o grau ou nível da deficiência.

Para se inscrever os candidatos deverão entregar 5kg de alimentos não perecíveis, na sede da PGE-GO, na Procuradoria Regional de Anápolis ou Procuradoria do Estado na Capital Federal, de acordo com o local da vaga pretendida. Vale a ressalva de que as inscrições serão feitas pelo site da PGE.

O processo seletivo será realizado em duas fases, objetivas e discursivas. A prova objetiva deverá conter um total de 40 questões de múltiplas escolha e será de caráter classificatório e eliminatório. Por outro lado, a prova discursiva envolverá quatro questões e os candidatos poderão escolher apenas uma para abordar na folha de resposta.

