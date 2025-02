Por que algumas pessoas têm tanto medo de sexta-feira 13?

Existe uma explicação para que esse dia tenha ficado tão marcado no imaginário de muita gente

Pedro Ribeiro - 10 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Joonas kääriäinen)

Esse talvez seja o dia mais assustador do calendário: a sexta-feira 13!

Mas você já se perguntou o porquê existe toda uma mística que envolve essa data tão específica?

O que aconteceu nessa data que causa tanto medo nas pessoas?

Pois bem, existe uma explicação para que esse dia tenha ficado tão marcado no imaginário de muita gente!

Por que algumas pessoas têm tanto medo de sexta-feira 13?

Em 2025, teremos apenas uma sexta-feira 13 e irá cair em junho.

Uma curiosidade sobre esse dia tão emblemático é que sempre que o dia 1º do mês cai no domingo, aquele mês em específico terá sexta-feira 13.

Mas então, por que algumas pessoas têm medo dessa data?

Primeiramente, é importante deixar claro que nem sempre é possível definir as origens e desenvolvimento de algumas superstições, afinal se tratam de crendices populares que passam de geração em geração.

Muitas delas acabam se modificando com o passar dos anos e a origem acaba ficando perdida.

No caso da sexta-feira 13, a explicação mais plausível é que se trata de uma associação a crenças religiosas.

Para o cristianismo, o número 13 está associado a Última Ceia, em que o 13º convidado foi Judas que traiu Jesus Cristo.

Associado a isso, a crucificação de Jesus aconteceu em uma sexta-feira, que, de acordo com os historiadores, era considerado o dia do carrasco.

Seguindo ainda essa teoria religiosa, muitos acreditam que na Bíblia, o número 12 está ligado a perfeição e, consequentemente, o número seguinte é o oposto.

Ainda, no livro do Apocalipse, o fim dos tempos começa no capítulo 13.

E não para por aí! Além de todos esses fatos, existe a teoria de que Caim matou seu irmão Abel, em uma sexta-feira 13, reforçando toda a mística relacionada a data.

Mas a sexta-feira 13 realmente dá azar?

Por mais que as superstições sejam totalmente subjetivas e sem explicações científicas, elas ainda continuam na mente das pessoas.

De acordo com o professor de psicologia da Cornell University em Ithaca, Thomas Gilovich, uma vez que elas existem na nossa cultura, a tendência é reconhecê-las.

E quando não seguimos essas superstições, parece que se está “testando o destino”, por assim dizer.

De qualquer forma, felizmente a sexta-feira 13 não acontece com muita frequência.

Normalmente, a data aparece duas vezes ao ano. No entanto, 2026 terá três! Está preparado?

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!