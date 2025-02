Prefeitura de Aparecida de Goiânia anuncia mais 600 novas vagas; saiba como se candidatar

No ato da inscrição é necessário portar documentos pessoais

Paulo Martins - 10 de fevereiro de 2025

Com as vagas anunciadas, cidadãos poderão aproveitar todos os benefícios ao assinar a carteira. (Foto: Agência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia disponibilizou a abertura de 602 novas vagas de emprego em diversos cargos por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME).

As ofertas são disponibilizadas por meio das empresas locais que possuem uma parceria com o SIME. Para conferir as vagas os interessados devem acessar o Site da Prefeitura, já que as ofertas são cadastradas e atualizadas diariamente. Dúvidas podem ser esclarecidas também por meio do telefone (62) 99194-3491.

As candidaturas são feitas de modo presencial, sendo necessário se dirigir às Unidades de Atendimento ao Cidadão (SAC), localizadas no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

No Vapt Vupt também é possível realizar a inscrição desde que se realize um agendamento prévio no site. Os candidatos poderão ser encaminhados para uma das agências, localizadas no Garavelo e Araguaia Shopping e no Buriti Shopping segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Este último, também atende aos sábados, das 08h às 13h.

No ato da inscrição é necessário portar documentos pessoais, como RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Endereço e Telefone para contato. As empresas que desejam anunciar vagas podem entrar em contato pelo Whatsapp: (62) 9 9297-4113.

Confira as principais oportunidades:

• 86 Motorista de caminhão

• 60 Ajudante Geral

• 56 Auxiliar de produção

• 55 Auxiliar de logistica

• 50 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

•30 Ajudante de motorista

• 6 Consultor de vendas

• 6 Operador de empilhadeira

• 5 Alinhador de pneus

• 5 Analista de Marketing

• 5 Assistente administrativo

• 5 Assistente Contabil

• 5 Operador de telemarketing

• 5 PCD