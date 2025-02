Vídeo mostra momento exato em que celular explode dentro do bolso de jovem, em Anápolis

Dona do aparelho sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus após o dispositivo incendiar-se

Davi Galvão - 10 de fevereiro de 2025

Acidente foi registrado pelas câmeras de segurança do local. (Foto: Reprodução)

Imagens do circuito interno de segurança de um estabelecimento comercial mostram o exato momento no qual o celular que estava no bolso de uma jovem, de 18 anos, pega fogo espontaneamente, em Anápolis.

O caso aconteceu neste sábado (08), no setor Central da cidade, em frente à Praça Bom Jesus. A dona do aparelho sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus após o dispositivo explodir.

Nas imagens, é possível ver quando o celular entra em combustão, com a jovem tentando apagar desesperadamente as chamas. Outro jovem, que estava acompanhando-a tenta auxiliá-la.

A vítima relatou ter sentido um calor intenso repentino antes de perceber que o aparelho estava em chamas. O acidente causou queimaduras na mão e no antebraço esquerdo, além de ferimentos no dorso e nas nádegas do mesmo lado do corpo.

A jovem recebeu os primeiros socorros ainda no estabelecimento e foi encaminhada ao Hospital Alfredo Abraão, onde recebeu atendimento especializado.

As imagens do aparelho após a explosão mostram danos severos, com o corpo do celular completamente queimado e parcialmente derretido. O celular era um Motorola e32 e ainda não se sabe o que causou a explosão.

