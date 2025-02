Celular explodiu dentro do bolso de moradora de Anápolis; veja as imagens

Vítima sofreu queimaduras e precisou de socorro e atendimento hospitalar imediato

Samuel Leão - 08 de fevereiro de 2025

Celular teria explodido no bolso da vítima. (Foto: Reprodução)

Um episódio assustador ocorreu na tarde deste sábado (08), no Setor Central de Anápolis. Uma jovem, de 18 anos, sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus após o celular explodir dentro do bolso traseiro da calça enquanto ela estava em uma loja, em frente à Praça Bom Jesus.

A vítima sentiu um calor intenso repentino antes de perceber que o aparelho estava em chamas. O incidente causou queimaduras na mão e no antebraço esquerdo, além de ferimentos no dorso e nas nádegas do mesmo lado do corpo.

Clientes que estavam no local ficaram assustados com a cena e acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros.

A jovem recebeu os primeiros socorros ainda no estabelecimento e foi encaminhada ao Hospital Alfredo Abraão, onde recebeu atendimento especializado.

As imagens do aparelho após a explosão mostram danos severos, com o corpo do celular completamente queimado e parcialmente derretido. Ainda não se sabe qual era a marca e o modelo do telefone, tampouco se a bateria apresentava sinais prévios de defeito.