Morre pedestre que foi atropelada por carro na Vila Jaiara, em Anápolis

Ela estava internada no Heana desde o dia do acidente

Thiago Alonso - 11 de fevereiro de 2025

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santilo (HEANA). (Foto: Reprodução)

Morreu nesta segunda-feira (10), Alice Nunes Viana Fernandes, de 78 anos. Ela estava internada desde o último domingo (09), no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após ser vítima de um atropelamento.

Na ocasião, um veículo trafegava pela Rua João Pinheiro, na Vila Jaiara, quando o motorista foi surpreendido pela idosa, que atravessou a via abruptamente, sem dar tempo para que ele freasse.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao chão, onde sofreu graves sangramentos. O impacto foi tão grande que parte da carroceria do automóvel ficou amassada.

A Polícia Militar (PM) então se dirigiu ao endereço, solicitando apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o resgate da pedestre e a encaminhou para o Heana, onde permaneceu internada até vir a falecer.

O motorista do veículo, por sua vez, foi submetido ao teste do bafômetro, mas foi liberado em seguida, visto que não foram identificadas substâncias alcoólicas no sangue.

Posteriormente, o caso foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que instaurou um inquérito acerca da ocorrência.

