Abandonada pelo marido ao descobrir câncer, Preta Gil tem alta: “estou curada”

Cantora ficou internada 55 dias em hospital se recuperando de cirurgia em que precisou retirar tumores e o reto

Isabella Valverde - 12 de fevereiro de 2025

Preta Gil recebeu alta nesta terça-feira (11) e foi recebida com festa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após ser abandonada pelo marido em um dos momentos mais difíceis da vida, durante uma luta contra o câncer, Preta Gil recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (11).

A cantora havia recebido o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023, quando começou um tratamento com quimioterapia e radioterapia.

Apesar de uma recuperação inicial, a doença acabou voltando meses depois, atingindo desta vez dois linfonodos, o peritônio e o ureter.

Em dezembro, a artista passou por uma cirurgia complexa que durou cerca de 21 horas em que precisou retirar tumores e o reto, além de implantar uma bolsa de colostomia definitiva.

Preta Gil ficou internada 55 dias em um hospital se recuperando do procedimento. Agora, comemora o início de uma nova fase em casa e mais fortalecida.

“Foram quase 2 meses lutando e sem nunca deixar de acreditar”, afirmou em uma publicação compartilhada nas redes sociais.

No vídeo emocionante, a cantora é recebida em festa pelos funcionários do hospital após receber alta. Sem conter as emoções, ela chora e agradece por todo cuidado e carinho recebido.