Angélica negocia com Globo para comandar um novo programa

Folha de S.Paulo apurou que a nova produção seguirá o formato leve e intimista

Folhapress - 12 de fevereiro de 2025

Angélica desabafa e revela ter sofrido abuso sexual na adolescência (Foto: Reprodução/Youtube)

ANA CORA LIMA – Angélica, 51, negocia com a Globo. Ela já está em fase avançada das conversas com o grupo para comandar uma nova atração de variedades no GNT, onde, nos últimos dois anos, apresentou os programas 50 & Tanto e 50 & Uns, que também foram exibidos no Globoplay e no Fantástico.

A Folha de S.Paulo apurou que a nova produção seguirá o formato leve e intimista, com foco em conversas inspiradoras sobre vários temas, assim como 50 & Tanto e 50 & Uns.

A proposta também inclui quadros dinâmicos com a apresentadora, que estará em uma edição especial do Vídeo Show, em comemoração aos 60 anos da emissora, em abril, de acordo com o jornal O Globo. Angélica encerrou seu contrato fixo com a Globo há cinco anos.

A mulher de Luciano Huck também poderá ser vista em 2025 na série de fantasia do Disney+, Tarã. Ela é uma das protagonistas, ao lado de Xuxa Meneghel. A produção tem previsão de estreia ainda para o primeiro semestre.