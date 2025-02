O erro clássico ao usar ventiladores no verão

Se você sente que o ventilador não está refrescando o ambiente como deveria, talvez esteja cometendo esse deslize sem perceber

Ruan Monyel - 12 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Só ventiladores)

Nos dias quentes de verão, os ventiladores se tornam grandes aliados para amenizar o calor e trazer alívio imediato para quem não tem ar-condicionado.

No entanto, muita gente comete um erro clássico ao usá-lo, o que pode comprometer sua eficácia e até piorar a sensação térmica dentro de casa.

Ter um ar-condicionado em casa é o sonho de consumo da maioria dos brasileiros, mas além de ser um equipamento caro, ele consome muita energia.

Sendo assim, os ventiladores se tornam os maiores aliados contra o calor, mas mesmo sendo populares, muitos comentem erros ao usá-lo.

A maioria das pessoas posiciona o ventilador de forma errada, acreditando que basta direcioná-lo para si para obter o máximo de frescor.

O problema é que, quando o ambiente está muito quente e sem circulação de ar, o ventilador apenas movimenta o ar quente de um lado para o outro, sem realmente refrescar.

Isso faz com que a sensação de calor continue, mesmo com ventiladores ligados no máximo, transformando o cômodo em um verdadeiro forno.

Mas para aumentar a eficiência do equipamento e realmente sentir o frescor, basta seguir algumas dicas simples.

Coloque o ventilador próximo a uma janela aberta. Isso permite que o ambiente se renove com ar mais fresco vindo de fora.

Use uma bacia com gelo na frente do eletrodoméstico, assim, o vento passará pelo gelo e ficará mais frio, criando um efeito semelhante ao de um ar-condicionado caseiro.

Por fim, posicione ventiladores em um ângulo mais alto, pois isso distribui melhor o ar pelo ambiente e evita que ele apenas circule o ar quente.

Agora que você já sabe o erro clássico ao usar ventiladores no verão, faça o teste e aproveite o máximo de frescor sem gastar energia de forma desnecessária.

