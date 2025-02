Temperatura ideal do ar-condicionado para manter o ambiente fresco e economizar na conta de luz

Especialistas trazem uma indicação técnica específica para evitar consumo em excesso de energia e te ajudar a gastar menos

Magno Oliver - 08 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Fala Vertão)

A temperatura ideal do ar-condicionado para você é em 20º ou 23º? Essa é uma dúvida que permeia a cabeça de muitas pessoas que têm o aparelho em casa ou no trabalho.

Assim, muita gente se questiona sempre sobre qual temperatura colocar o ar-condicionado para não gastar tanto na conta de luz.

Até porque, em épocas de altas temperaturas, ele é um dos eletrodomésticos que mais causam gastos elevados de energia.

Os especialistas apontam que o ar-condicionado chega a ultrapassar o valor de consumo até mesmo do chuveiro elétrico e da televisão, considerados aí dois grandes vilões do consumo de energia.

Mas enfim, a pergunta que fica é: qual a temperatura ideal em que o ar-condicionado deve ficar para a conta de energia não vir tão cara? Especialistas deram a resposta.

Temperatura ideal do ar-condicionado para manter o ambiente fresco e economizar na conta de luz

Muita gente prefere o ar mais gelado, enquanto que outras gostam dele mais quente um pouco. E entre o quente demais e o frio demais, existe um meio termo na temperatura ideal. Assim, seguindo essa indicação, é possível fugir do calor sem comprometer a saúde.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) diz que a temperatura ideal em ambientes fechados é algo entre 23°C e 26°C.

“Já tem estudos mostrando que, em temperaturas muito frias ou um calor muito intenso, a produtividade diminui. Coloque o ar em uma temperatura agradável para você conseguir fazer esse equilíbrio da sua temperatura corporal com a temperatura do meio ambiente”, diz Aída Assunção, da Sociedade de Otorrinolaringologia do Rio de Janeiro ao G1.

O engenheiro elétrico do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Edval Delbone, pontua que é preciso saber usar bem o aparelho para evitar dores de cabeça com a conta de luz.

Segundo o especialista, o ajuste ideal de temperatura seria em torno de 23ºC, que é o mais indicado para a saúde humana. Quando colocado em temperaturas mais baixas, o aparelho entra em trabalho dobrado para atingi-las, o que fará com que o consumo de energia aumente mais e sem necessidade.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!