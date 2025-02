Time de vôlei de Anápolis vence competição e carimba passaporte para torneio na Hungria

Elas embarcam em julho para o torneio que acontece em Budapeste

Paulo Roberto Belém - 12 de fevereiro de 2025

Equipe é formada por meninas entre 15 e 17 anos (Foto: Divulgação)

De Anápolis para o mundo. O time de voleibol feminino de um colégio particular da cidade vai embarcar em julho para a mais importante competição da vida do grupo que integra o Lumeninas, equipe do Colégio Lúmen, que tem três anos de existência.

Elas, que têm entre 15 e 17 anos, participarão de um torneio internacional do esporte em Budapeste, capital da Hungria. O acesso veio por conta de terem ganhado uma disputa intercolegial em Goiânia. A equipe campeã desta competição teria o passaporte carimbado. E assim aconteceu.

O treinador do time, Murilo Nascente, que também é diretor do colégio, destaca que nunca uma equipe escolar do estado de Goiás viveu algo parecido. “Mais do que um torneio, essa jornada é uma conquista histórica, um salto para o crescimento pessoal e esportivo dessas jovens atletas”, definiu.

Desde o anúncio, segundo o treinador, os treinos se intensificaram. ”Elas não pensam em outra coisa, se não encher nossa cidade de orgulho”, disparou.

Murilo também destacou que a oportunidade vem de histórico de dedicação do grupo. “Elas foram campeãs estudantis dos Jogos da Primavera, das fases regionais e se destacaram em diversas etapas estaduais”, narrou.

Ele faz um convite para que a cidade de Anápolis possa acompanhar a trajetória do Lumeninas através do Instagram e do Tik Tok. Já para a competição que acontece entre os dias 14 e 20 de julho, ele disse que a equipe está receptiva quanto a eventuais patrocínios.

“Elas treinam duro, enfrentam desafios e sonham alto. Na bagagem, vão levar a garra de quem luta por seus sonhos e o orgulho de representar nossa cidade em outro continente”, finalizou.