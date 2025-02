Universidade goiana está com inscrições abertas para concurso público com salários de até R$ 10,4 mil

Chances estão distribuídas entre sete áreas do conhecimento, com jornada de 20 ou 40 horas semanais

Natália Sezil - 12 de fevereiro de 2025

Universidade Federal de Jataí. (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Jataí (UFJ), no Sul goiano, está com inscrições abertas para um concurso público que pretende preencher oito vagas no cargo de Professor do Magistério Superior.

Interessados precisam ter graduação em uma das sete áreas do conhecimento contempladas pelo edital, mais título de especialista ou doutorado.

A jornada é de 20 ou 40 horas semanais, e contratados sob o regime de Dedicação Exclusiva podem ter remuneração de até R$ 10.481,64.

As inscrições devem ser realizadas online, pelo sistema de concursos da Universidade Federal de Goiás (UFG), até às 14h do dia 23 de fevereiro. É também nesse portal onde estão reunidas todas as informações do certame.

A taxa de inscrição varia entre R$ 65 e R$ 290, de acordo com o regime de trabalho e o nível de especialização para os quais o candidato deseja concorrer.

O processo seletivo consiste em exame escrito, prova didática e defesa de memorial. As datas de aplicação das provas variam de acordo com a área aplicada, que podem ser conferidas no edital específico.

São áreas contempladas: Geografia Humana, Psicologia Clínica e da Saúde, Direito, Hematologia e Práticas Biomédicas, Clínica Médica, Otorrinolaringologia, e Oftalmologia.