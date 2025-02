Jovem de 18 anos morre e adolescente é detido em flagrante após briga terminar em facada

Vítima e suspeito já tinham um desentendimento anterior, o que teria motivado a discussão

Natália Sezil - 13 de fevereiro de 2025

Briga aconteceu em uma rua de Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 18 anos, morreu após uma briga motivada por um antigo desentendimento terminar em facada, nesta quinta-feira (13), no bairro Estância Itaici I, em Caldas Novas, a 170 km de Goiânia.

A confusão aconteceu em frente a uma distribuidora de bebidas na cidade, e imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima começa a enfrentar o suspeito, de 17 anos.

O adolescente ainda estaria acompanhado de dois amigos, de 16 e 18 anos. No registro, é possível notar quando os envolvidos saem de um estabelecimento do outro lado da rua.

O jovem atravessa a via para buscar uma vassoura, na tentativa de se defender, volta e começa a correr atrás do suspeito. O vídeo também exibe o momento em que o adolescente empurra o jovem no chão e o ataque se torna físico.

É durante esse contato que a vítima é golpeada no braço, e, com ajuda de colegas, consegue sair do local, tentando estancar o sangramento.

O jovem foi socorrido por uma testemunha e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas, mas não resistiu ao ferimento.

Uma viatura da Polícia Militar (PM) que passava pelo local logo após a confusão registrou a ocorrência. Os militares encontraram os suspeitos em um bairro próximo, e eles foram conduzidos à delegacia.

O adolescente, de 17 anos, suposto autor da facada, foi detido em flagrante pelo crime de homicídio.