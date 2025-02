Motorista de aplicativo causa polêmica após cobrar extra por ar-condicionado: “quem se lasca é o próprio motorista”

Passageiro entrou no veículo, se deparou com uma mensagem inusitada ao embarcar, e resolveu postar nas redes

Magno Oliver - 14 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@uberdepre)

A cobrança extra por serviços adicionais em corridas realizadas por motoristas de aplicativo voltou a ser pauta e gerar discussões nas redes sociais.

Isso porque o perfil do Instagram da @uberdeprê publicou uma imagem em tom de denúncia que um passageiro fez durante uma viagem.

Dessa forma, o relato do passageiro denunciando cobrança indevida de um serviço oferecido pelo motorista de aplicativo viralizou e gerou um caloroso debate.

O caso ocorreu quando um passageiro entrou no carro e foi informado pelo motorista de que, caso desejasse ligar o ar-condicionado, precisaria pagar R$ 4,00 a mais. A placa com a mensagem estava fixada no encosto do banco da frente do carona.

O motorista de aplicativo justificou a cobrança da taxa de ar-condicionado como uma forma de compensar o desgaste do equipamento e o alto consumo de combustível por conta do forte calor.

O passageiro ficou em estado de choque, uma vez que, em corridas comuns, não há menção a taxas extras para o uso do ar-condicionado. Inclusive, a Uber informa que cobranças extras e fora do âmbito das regras da plataforma são inapropriadas e ilegais.

“Rodei muito tempo com carro à combustão e na categoria X, nunca deixei de ligar o ar condicionado, seja por mim ou pelo passageiro.”, pontuou um seguidor nos comentários.

“Hoje rodo num Dolphin, faço Comfort + Black e não desligo o ar. Quando paro num local difícil de sair, ligo o X e ele permanece ligado. Isso é mimimi até demais porque não faz tanta diferença assim nos ganhos. E, com certeza, esse motorista aí teve a conta bloqueada”, finalizou.

“Quem se lasca é o próprio motorista”, afirmou outro internauta.

Confira a postagem da página:

