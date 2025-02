Conheça município goiano que é o 3º menor do Brasil e tem alta qualidade de vida

Localidade com mais de 110 anos de história é considerada uma das melhores para se viver em Goiás e fica à frente de grandes cidades do país

Thiago Alonso - 15 de fevereiro de 2025

Vista aérea do município de Anhanguera, no Sudeste goiano. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anhanguera)

Menos de 100 habitantes separam Anhanguera, no Sudeste de Goiás, do título de menor cidade do país, hoje pertencente a Serra da Saudade (MG). Isso porque o município, de apenas 924 habitantes, figura como a terceira localidade com menor população do Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os registros ínfimos, por si só, já valem a atenção, uma vez que a cidade só fica atrás de Borá (SP) e da vizinha estadual mineira, se consagrando como um destino a se ficar de olho, segundo o Censo 2022.

Apesar disso, a pacata localidade não se limita a números (ou à falta deles) numa planilha, mas também possui uma das melhores colocações no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

Marcando 0,725 pontos (conforme apontamentos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2010), o percentual é considerado alto. Ele também é o 43º maior de Goiás e um dos 1.200 melhores a nível nacional, ficando à frente de grandes cidades como Angra dos Reis (RJ) e Trindade (GO).

Estas métricas são pra lá de positivas, visto que são elaboradas após análises de fatores importantes, incluindo a qualidade de vida e o bem-estar da população – que, apesar de pequena, parece estar bem grata com o que tem vivido.

Outro ponto que destaca a cidadezinha como uma das melhores para se viver no Brasil é o Produto Interno Bruto (PIB), que chega a R$ 10 mil, além de um PIB per capita (a média de quanto cada habitante ‘produz’ de riqueza por ano) também elevado, ultrapassando os R$ 9,8 mil.

História

Com mais de 112 anos de história, a localidade começou a surgir em 1913, quando uma estrada de ferro chegou à região Sudoeste de Goiás, desenvolvendo um núcleo populacional.

Apesar disso, foi só em 1948 que o povoado teve alguma relevância, após anos de briga com o dono das terras, Coronel Onofre Ferreira. Neste ano, o ainda-não-município foi reconhecido como distrito de Cumari, localizado a 12 km.

No entanto, a emancipação política e oficialização como uma cidade, por si só, ocorreu somente em 5 de novembro de 1953, quando houve o desmembramento do município vizinho.