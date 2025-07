Havan já está recrutando trabalhadores em Goiânia para 8 tipos de funções

Mega loja, que já está sendo construída na capital, deve ser uma das maiores do país

Gabriella Licia - 13 de julho de 2025

Empresário Luciano Hang é dono da Havan. (Foto: Divulgação/Havan)

A rede varejista Havan iniciou o processo de recrutamento para nova megaloja que está sendo construída em Goiânia, oferecendo oportunidades em oito diferentes tipos de funções.

O empreendimento, que está recebendo um investimento de R$ 80 milhões, terá aproximadamente 10 mil metros quadrados e promete ser uma das maiores unidades da rede no país.

As 200 vagas disponibilizadas pela empresa abrangem diversas áreas de atuação dentro do varejo. Os interessados podem se candidatar para as funções de operador comercial/caixa, auxiliar de vendas, promotor comercial, vendedor de eletro, fiscal de loja, conferente de estoque, zeladoria e líder de loja.

O processo seletivo está sendo conduzido através da plataforma Gupy, onde os candidatos podem cadastrar seus currículos para análise da empresa.

Quem pode participar

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender a alguns requisitos básicos estabelecidos pela Havan. É necessário ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos.

Além da escolaridade, a empresa busca profissionais que gostem de organização e tenham afinidade com o atendimento ao público, características consideradas essenciais para o dinamismo do setor varejista.

Perfil de funcionários que a Havan busca

O perfil desejado pela empresa inclui ainda outras qualidades comportamentais importantes para o ambiente de trabalho.

Os candidatos devem ser simpáticos, comprometidos e éticos, além de demonstrarem foco no cliente, humildade e atitude proativa.

A disponibilidade de horário é fundamental, uma vez que o funcionamento da loja inclui finais de semana e feriados, períodos de maior movimento no varejo.

Responsabilidades e condutas exigidas pela empresa

Entre as principais responsabilidades dos futuros colaboradores estão o atendimento ao cliente, a organização dos setores conforme orientações internas e a manutenção da loja sempre limpa, organizada e agradável para receber os consumidores.

A empresa enfatiza a importância de prezar pelo bom atendimento, buscando encantar todos os clientes, além do cumprimento rigoroso das normas e procedimentos internos estabelecidos pela rede.

Quais os benefícios para quem trabalha na Havan?

O pacote de benefícios oferecido pela Havan aos seus colaboradores é considerado atrativo no mercado.

Os funcionários terão direito a vale-transporte, serviços de telemedicina através da plataforma Conexa, vale-alimentação ou refeição e participação nos lucros e resultados (PPR) anual.

A empresa também se destaca por ser uma “empresa cidadã”, oferecendo licença maternidade estendida de 180 dias e licença paternidade de 20 dias, além de oportunidades constantes de crescimento profissional e pagamento adicional para trabalho em domingos e feriados.

Mega loja da Havan em Goiânia

A nova unidade da Havan em Goiânia está sendo construída no setor Fazenda Crimeia Caveiras, em frente ao Passeio das Águas Shopping, uma localização estratégica que deve facilitar o acesso dos consumidores. O canteiro de obras conta atualmente com pelo menos mil trabalhadores envolvidos na construção, demonstrando a magnitude do empreendimento e seu impacto na geração de empregos já durante a fase de construção.

Seguindo o padrão arquitetônico característico da rede, a fachada da nova megaloja será composta por uma representação da Casa Branca, complementada por uma Estátua da Liberdade, elementos que se tornaram marca registrada da empresa e são facilmente reconhecidos pelos consumidores em todas as unidades espalhadas pelo país.

Inauguração se aproxima

A inauguração da megaloja está prevista para o segundo semestre de 2025, embora a data exata ainda não tenha sido confirmada pela assessoria de imprensa da empresa. O evento promete ser especial, com a presença confirmada do proprietário da Havan, o empresário Luciano Hang, além de promoções especiais que devem atrair um grande público para a abertura da nova unidade.

A chegada da Havan a Goiânia faz parte do ambicioso plano de expansão da empresa, que tem como meta alcançar 200 megalojas e 25 mil colaboradores até 2026.

Fundada em 1986 em Brusque, Santa Catarina, com uma pequena loja de apenas 45 metros quadrados e um único funcionário, a empresa cresceu exponencialmente e hoje conta com centenas de megalojas presentes em praticamente todos os estados brasileiros.