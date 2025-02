Fernanda Torres é ‘diva pé no chão’ em capa da revista The Hollywood Reporter

Veículo ainda chama a atenção para os bons números que Ainda Estou Aqui vem fazendo nas bilheterias

Folhapress - 15 de fevereiro de 2025

Fernanda Torres levou a categoria Melhor Atriz em Filme de Drama, por “Ainda Estou Aqui”, no Globo de Ouro. (Foto: Reprodução/X)

Fernanda Torres foi capa da revista americana The Hollywood Reporter, uma das mais importantes publicações de cinema no mundo, neste fim de semana. Sob o título “Fernanda Torres já ganhou”, a reportagem fala de seu caminho rumo ao Oscar e do sucesso de Ainda Estou Aqui no Brasil.

“Todo o Brasil vai sintonizar na noite do Oscar, ‘como a chegada à Lua’, para ver se ela vence o prêmio de melhor atriz. Mas para a estrela de Ainda Estou Aqui, chamar a atenção do mundo para um trauma nacional reprimido por anos é o verdadeiro triunfo”, diz a revista ainda na capa.

Acompanhada por um ensaio de fotos clicadas por Beau Grealy, a matéria do jornalista Seth Abramovitch abre chamando Torres de “diva pé no chão”, descrevendo a chegada da atriz à entrevista, em Los Angeles.

“Ela acaba de voltar de Lisboa. Suas últimas memórias da cidade são de janeiro, quando ela surpreendeu apostadores e a si mesma vencendo o Globo de Ouro”, afirma o texto.

Torres lembrou da noite e citou a emoção que sentiu ao ver atrizes como Kate Winslet, Tilda Swinton e Nicole Kidman, que ela não conhecia pessoalmente, aplaudindo sua vitória.

Mas então o sonho foi interrompido pelos incêndios que engoliram a cidade de Los Angeles, diz a publicação.

A The Hollywood Reporter ainda chama a atenção para os bons números que Ainda Estou Aqui vem fazendo nas bilheterias, tanto no Brasil quanto lá fora. Por aqui, o filme de Walter Salles acaba de bater cinco milhões de público.

“Mais do que um sucesso de bilheteria, porém, Ainda Estou Aqui serviu como uma terapia em grupo para o país de mais de 200 milhões de habitantes, confrontando de forma corajosa traumas nacionais”, afirma o jornalista antes de Torres chegar ao tema do longa, que acompanha Eunice Paiva, advogada e ativista que teve o marido, Rubens Paiva, morto pela ditadura militar.

“Nós não falamos sobre isso. É algo muito brasileiro, varrer os problemas para baixo do tapete”, disse Torres em relação à violência praticada pelo Estado durante a ditadura militar.