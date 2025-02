Idoso de 79 anos é agredido com barra de ferro e tem dinheiro da aposentadoria roubado, em Anápolis

Ele, que costuma morar com a filha, passou a noite em casa sozinho para “cuidar dos pertences”

Natália Sezil - 15 de fevereiro de 2025

Crime aconteceu no bairro Boa Vista. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 79 anos, foi vítima de furto e agressão na madrugada deste sábado (15), enquanto dormia na própria casa, no bairro Boa Vista, em Anápolis.

A situação teria se tratado de uma “noite de azar”, já que, segundo o filho do idoso teria relatado, o pai não mora, de fato, no local que foi invadido. Na verdade, ele estaria morando com a filha, dormindo poucas vezes na casa apenas para cuidar dos pertences.

A porta dos fundos teria sido arrombada por dois jovens durante a noite. Além de alguns cartões de crédito, eles teriam levado R$ 3 mil em espécie, que pertenciam à aposentadoria da vítima.

Os suspeitos também teriam utilizado a barra de ferro que havia sido usada para invadir a casa para atacar o idoso na cabeça e nos braços.

Diante dos ferimentos, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

A Polícia Militar (PM) também esteve no local. Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

