Motorista de aplicativo pega passageira famosa e ganha surpresa para o filho

"Fiz amizade com essa motorista maravilhosa. Olha que história incrível a dela, gente, uma mãe leoa”, escreveu a cantora

Magno Oliver - 15 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / Hugo Gloss)

Uma motorista de aplicativo bombou nas redes sociais depois de transportar e fazer amizade com uma passageira muito famosa e reconhecida no meio LGBTQIA+.

“E eu que fiz amizade com a motorista da Uber, ela não sabia quem eu era, mas o filho dela sim”, escreveu ela na legenda do stories publicado em seu perfil no Instagram.

“Quando eu estava indo para o ensaio da Unidos de São Lucas, fiz amizade com essa motorista maravilhosa. Olha que história incrível a dela, gente, uma mãe leoa”, escreveu a cantora.

Motorista de aplicativo pega passageira famosa e é surpreendida

O que a motorista não imaginava é que a passageira que ela levaria até o ensaio da bateria de São Lucas é muito famosa. Trata-se da cantora, influencer digital e apresentadora Priscila Nogueira, a famosa “Pepita”.

Ao começar a viagem, a motorista pergunta o nome da Pepita e conta a história de vida dela de muitas batalhas e viagens no aplicativo para conseguir pagar o curso de Medicina do filho.

“Eu sou advogada, trabalho o dia inteiro, faço Uber de quinta a domingo à noite para pagar a faculdade do meu filho, é uma luta”, desabafa a condutora.

Enquanto ela relata sua história de vida, Pepita demonstra um show de amor, carinho, acolhimento e simpatia com a história de vida da mãe e seu filho.

Apresentadora e cantora trans reconhecida mundialmente pelo público LGBTQIA+, ela descobre que o filho da motorista é casado com um rapaz e ela fica encantada com a história de vida dessa família.

A motorista manda mensagem para o filho dizendo que está levando a rainha de bateria de São Lucas. Imediatamente, ele pede para ela ligar para ele de volta para poder falar com a Pepita.

Assim que a chamada de vídeo se abre, ele reconhece a Pepita. Reproduz o bordão dela e a artista transborda amor pela história dele, da mãe e a luta para pagar o curso. Um show de simpatia e bom humor.

Ao final da ligação, ela agradece o carinho, demonstra admiração pela história de vida deles e pede para ser convidada para o casamento. “Eu amo um bem casado, uma comida de casamento, me convida, hein. Que delicia conhecer vocês”, disse Pepita.

Confira o vídeo completo da postagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!