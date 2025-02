Trump enquadra sua ‘mug shot’ a exibe em lugar de destaque na Casa Branca

Novo item decorativo da residência oficial do presidente passou a chamar a atenção da imprensa americana

Folhapress - 15 de fevereiro de 2025

Donald Trump. (Foto: Captura de tela/Youtube)

A famosa “mug shot” – como são conhecidas as imagens de registros dos detentos nos EUA – de Donald Trump ganhou um lugar de destaque na Casa Branca neste segundo mandato do republicano como presidente.

Uma cópia da capa do tabloide The New York Post com a imagem foi emoldurada e posta no corredor perto da entrada do Salão Oval, por onde passam políticos e líderes mundiais.

A “mug shot” de Trump foi tirada na cadeia do condado de Fulton, na Geórgia, onde o republicano se entregou em 2023 para ser fichado no caso em que era acusado de tentar subverter o resultado das eleições presidenciais no estado.

O novo item decorativo da residência oficial do presidente passou a chamar a atenção da imprensa americana nesta sexta-feira (14), depois que o vice-chefe de Gabinete da Casa Branca, Dan Scavino, postou um vídeo no X que mostra a entrada do Salão Oval e a “mug shot” emoldurada.

“Feliz Dia dos Namorados. Bem-vindo ao lindo Salão Oval”, ele escreveu na legenda – os americanos comemoram o Dia dos Namorados em 14 de fevereiro, dia de São Valentim, o patrono dos apaixonados.

Segundo a imprensa americana, a foto da ficha criminal de Trump está no local desde, pelo menos, o dia 4 deste mês. Na data, o republicano recebeu o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu. Fotos do encontro já mostram a “mug shot” ao fundo.

Trump transformou em ato político sua fotografia como réu. A imagem passou a ser comercializada em diversos produtos, de canecas de café a camisetas.

“É a ‘mug shot’ mais vendida da história! Superou Elvis e Frank Sinatra. Vocês sabiam disso?”, disse ele em um comício durante a sua campanha, no ano passado.

Depois de já eleito presidente, o retrato oficial do republicano chamou a atenção por sua similaridade com a “mug shot”. Nas duas imagens, tanto a posição do rosto quanto a expressão de Trump são semelhantes, encarando a câmera com um olhar sério e uma das sobrancelhas levantada. Ambas ainda lembram o retrato oficial do líder deste mandato.