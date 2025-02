Homem é levado ao Heana após caminhão tombar e ficar preso em barranco na GO-222, em Anápolis

Motorista teve um corte profundo na região da cabeça e precisou de atendimento especializado

Davi Galvão - 16 de fevereiro de 2025

Caminhão ficou tombado após perder o controle. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado na tarde deste domingo (16) após um caminhão perder o controle e sair da pista, tombando em um barranco na GO-222.

O acidente aconteceu no trecho da rodovia entre Anápolis e Goialândia e, quando as autoridades chegaram, encontraram o motorista com um corte profundo na cabeça.

A vítima foi encaminhada pela equipe de socorro até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual também foram acionadas para prestarem assistência.

Mais informações a qualquer momento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!