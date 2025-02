Homem processa hospital após sonho se tornar um verdadeiro pesadelo

O que era para ser uma cirurgia de remoção de cálculo renal, acabou se tornando um pesadelo

Magno Oliver - 16 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução)

Em abril de 2019, o que era para ser uma simples cirurgia de cálculo renal para um homem no Morton Plant Hospital, nos EUA, acabou se tornando um pesadelo.

Durante o procedimento, os médicos removeram o cálculo, inseriram um tubo na uretra para drenar a urina e foi então que o sofrimento começou.

Alguns dias depois, a pressão dele caiu drasticamente e o coração chegou a parar por alguns minutos. Os médicos diagnosticaram uma infecção grave que evoluiu para sepse, uma condição em que os órgãos começam a falhar.

Em ação rápida contra a pressão baixa, a equipe médica começou a tratar com antibióticos potentes e vasopressores, que elevam a pressão arterial e redirecionam o sangue para os órgãos vitais.

No entanto, a estratégia comprometeu a circulação nas extremidades, levando ao escurecimento e necrose inicial de braços e pernas. Por conta da falta de fluxo sanguíneo, foi necessário amputar os membros.

As informações são do Tampa Bey Times. A reportagem mostrou que Gerlaugh convivia com limitações físicas devido a sequelas de um acidente automobilístico que o deixou dependente de uma cadeira de rodas desde 1998.

Até então, ele era independente relativamente e trabalhava como técnico de suporte numa empresa chamada Spectrum.

Depois da amputação, ele passou a ser dependente totalmente de familiares para sobreviver.

Assim, ele responsabilizou o hospital pelo desfecho trágico, afirmando que uma melhor gestão do seu caso poderia ter evitado a evolução para a sepse e, consequentemente, a amputação de seus membros.

Agora, ele move uma ação contra o hospital, alegando falhas no gerenciamento de seu atendimento. Os advogados dele alegaram que a conduta inadequada foi determinante para a perda de suas extremidades.

Em resposta, a equipe do hospital afirmou estar em comprometimento com os mais altos padrões de atendimento e reforçaram que tudo passou por ampla revisão para identificar oportunidades de melhoria na segurança dos pacientes.

Por fim, o caso foi resolvido fora dos tribunais por um valor não divulgado, encerrando, assim, a disputa judicial.

