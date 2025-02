Governo fecha acordo e fábrica indiana vai investir em Goiás

Com este acordo, espera-se aumentar o uso de combustíveis renováveis no estado

Paulo Martins - 17 de fevereiro de 2025

Governado Ronaldo Caiado, assina acordo fecha acordo e fábrica indiana. (Foto: Divulgação / Júnior Guimarães)

Um dos municípios de Goiás foi contemplado para sediar uma fábrica especializada na produção de biometano. O acordo foi fechado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) durante uma rodada de negócios envolvendo empresários brasileiros e indianos.

O investimento ocorreu durante o Invest Goiás, em Nova Délhi, evento onde o dirigente apresentou o município de Rio Verde, Sudoeste do estado, como um local estratégico para promover a fabricação de biometano a partir da vinhaça da cana-de-açúcar.

O acordo foi assinado na última terça-feira (13) por Caiado, representantes de Rio Verde e líderes da indústria indiana Raj Process Equipments and Systems. “O biometano é uma alternativa viável e sustentável, e esse acordo com a indústria indiana é mais um passo para consolidarmos nossa liderança nesse setor”, disse Caiado.

Com este acordo, espera-se aumentar o uso de combustíveis renováveis no estado. Além disso, existe uma previsão de chegada de 500 ônibus movidos a biometano para o transporte coletivo de Goiânia. Um desses veículos já se encontra em fase de testes.

As negociações com a empresa indiana tiveram início em 2020 e, com esta parceria, o governo do Estado promove atualmente estudos que possam viabilizar a instalação da fábrica em Rio Verde.

Caiado se mostrou otimista e entende que esta é uma oportunidade para que Goiás seja referência, criando frotas de abastecimento em todo o país. Dessa forma, a economia verde será impulsionada e os impactos ambientais serão cada vez mais reduzidos.