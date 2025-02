Imagens mostram carros que se envolveram em acidente no Jardim Alexandrina; duas pessoas em estado grave

Ocupantes precisaram ser encaminhados às pressas para o Heana

Thiago Alonso - 17 de fevereiro de 2025

Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente. (Foto: Reprodução)

Imagens de um acidente entre dois carros, que deixou pelo menos duas pessoas em estado grave, revelaram mais informações sobre o ocorrido, na manhã desta segunda-feira (17), em Anápolis.

Nos registros é possível ver que o caso aconteceu quando um Jeep Renegade e um Fiat Uno trafegavam pela Avenida Nair Xavier Correia, no Jardim Alexandrina, região Norte da cidade.

Quando, ao passar por um cruzamento, os veículos acabaram se chocando, causando um forte impacto, de modo que um dos carros deslocou a certa distância – atingindo uma pequena árvore que estava na calçada.

Com o choque, ambos os automóveis ficaram destruídos – com maior ênfase do Fiat Uno.

Informações preliminares apontam que, uma mãe e uma criança que estava em um dos carros foram socorrido às pressas pelos bombeiros e encaminhados em estado grave para o Heana. Outras duas pessoas foram atendidas no local.

Apesar das informações preliminares, ainda não se sabe a dinâmica exata do acidente, que deve ser investigado pelas autoridades competentes.

