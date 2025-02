Adolescente suspeito de atirar contra casal na BR-153 em Anápolis é apreendido pela CPE

Questionado pelas autoridades, menor assumiu autoria pelos disparos

Davi Galvão - 18 de fevereiro de 2025

Tiros atingiram o carro. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) apreendeu, nesta terça-feira (18), o adolescente de 17 anos apontado como autor dos disparos contra um casal que trafegava pela BR-153, na altura do Bairro Boa Vista, região Nordeste de Anápolis.

O crime aconteceu nesta terça-feira (17) e, segundo o relato das vítimas, foram surpreendidos pelo suspeito que estava a bordo de um Fiat Palio de cor branca e atirou diversas vezes contra o carro em que estavam. Não houve feridos.

Após as autoridades serem acionadas e tomarem ciência das características do veículo, deram início às buscas, localizando o automóvel na garagem de um residencial no bairro Jardim das Américas 1ª Etapa.

No local, uma equipe do Comando de Policiamento Especializado (CPE) encontrou o quarto onde o suspeito estava e pediu para que ele abrisse a porta. Porém, como não houve resposta e se tratando de um caso de periculosidade, entraram no imóvel.

O adolescente não ofereceu resistência e, questionado pelos militares, confessou a autoria do crime, bem como apontou o local onde havia se livrado da arma, um revólver calibre .38, logo após o atentado. Apesar disso, as equipes não conseguiram localizar o armamento.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado até a Central de Flagrantes, onde segue à disposição do Judiciário.