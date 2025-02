Detalhes do novo programa de mobilidade que promete dar fluidez ao trânsito de Goiânia

Implementações incluem ampliação da malha cicloviária, melhorias nas calçadas e sistema de tecnologia nos semáforos

Thiago Alonso - 18 de fevereiro de 2025

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Foi instituído oficialmente nesta segunda-feira (17) o Programa Nova Mobilidade, que estabelece novas diretrizes para a integração e modernização do trânsito, transporte coletivo e mobilidade em Goiânia.

Dentre as implementações previstas no plano, estão a ampliação da malha cicloviária, melhorias nas calçadas, implantação de um sistema de bicicletas compartilhadas e modernização da sinalização semafórica, além de medidas para otimizar o transporte coletivo.

Essas medidas se somam a algumas intervenções já aplicadas na capital, como a liberação das faixas de ônibus para motociclistas e o projeto Direita Livre (que permite conversões mesmo com semáforos fechados em alguns pontos).

Agora, o novo programa deve avançar nessas integrações, a começar pela criação da Central Integrada de Trânsito e Transporte (CITT), que contará com imagens de câmeras, radares e semáforos, além da plataforma Google Waze for Cities, utilizando tecnologia para monitorar o trânsito da cidade em tempo real.

Outra ação, já anteriormente anunciada pelo prefeito Sandro Mabel (UB), será o conceito de “metronização” dos ônibus, melhorando o sistema operacional e adequando-o a um modelo com características semelhantes às do transporte ferroviário, a fim de garantir maior previsibilidade nos deslocamentos.

A expectativa é que o Programa Nova Mobilidade conte com uma série de melhorias já nos primeiros 100 dias de implementação, realizando, inclusive, campanhas de educação no trânsito em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Além da pasta, a Prefeitura de Goiânia também deve contar com parcerias com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e outras empresas do setor privado, além de atualizar o Plano de Mobilidade Urbana de Goiânia (PlanMobGyn) em até 180 dias, a fim de adequá-lo às novas diretrizes do planejamento da cidade.

