“Oeste Outra Vez’: filme premiado e filmado na Chapada dos Veadeiros será exibido em Goiânia e Anápolis

Longa-metragem foi dirigido pelo cineasta anapolino Érico Rassi

Paulino Henjengo - 18 de fevereiro de 2025

Levantando troféu no 52º Festival Internacional de Cinema de Gramado (Foto: Reprodução / ¨Oeste Outra Vez¨).

A população goiana terá mais um motivo para se orgulhar, uma vez que o filme goiano “Oeste Outra Vez” chega com exclusividade nas casas de cinema de Anápolis e Goiânia. A estreia está prevista a partir do dia 6 de março.

A obra cinematográfica foi gravada na Chapada dos Veadeiros, região nordeste de Goiás – tendo o município São João da Aliança como cenário principal. O longa-metragem foi dirigido pelo cineasta anapolino Érico Rassi.

A história é referente a 2 homens rústicos que foram abandonados pela mesma mulher e, de maneira violenta, eles se voltam um contra o outro. O filme traz à tona temas como solidão e a dificuldade masculina de lidar com as próprias fragilidades.

O curta tem sido aclamado por vários festivais, inclusive, sagrou-se campeão da mostra competitiva do 52º Festival Internacional de Cinema de Gramado.

É considerado um dos curtas mais importantes do cinema brasileiro e latino-americano desta safra, tendo recebido três troféus, entre os quais: melhor longa-metragem brasileiro, melhor ator coadjuvante e melhor fotografia.

“O cinema goiano tem marcado presença em festivais nacionais e internacionais; desejo que esse processo seja contínuo”, disse Érico Rassi.

A pré-estreia deverá ser no dia 23 de fevereiro, durante a “Mostra O Amor, a Morte e as Paixões 2025” — conhecida como uma das 05 principais mostras de cinema do Brasil. O evento vai acontecer em Goiânia, no Cinex, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, de 19 de fevereiro a 5 de março.

Os organizadores do “Oeste Outra Vez” planejam apresentar o filme em todo Brasil a partir do dia 27 de março.