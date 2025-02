Resultado do Fies 2025 é divulgado pelo MEC; veja os próximos passos

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O MEC (Ministério da Educação) divulgou no início da noite desta terça-feira (18) o resultado e a ordem de classificação do processo seletivo do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), um programa do governo federal que concede financiamento a estudantes em cursos superiores em instituições de ensino privadas.

Os estudantes precisam acessar a página do FiesSeleção para conferir se seu nome está na lista.

Segundo o MEC, o programa recebeu 493.002 inscrições, com total de 198.579 inscritos –cada candidato podia se inscrever em até três opções de curso. O total de inscritos apenas nas vagas ofertadas pelo Fies Social foi de 43.364. Neste primeiro semestre, a oferta foi de 67.301 vagas para cursos de graduação. Para o segundo semestre, a previsão é de novas 44.867 vagas.

Nas redes sociais, os candidatos tinham a expectativa de o resultado ser divulgado às 16h, no entanto, o horário passou sem a divulgação. Alguns reclamavam do atraso e do descaso do MEC.

Pôde se inscrever quem tenha participado de qualquer prova do Enem a partir de 2010 e alcançado ao menos 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame, além de não ter zerado na redação. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos (R$ 4.554). O MEC destina 50% das vagas para o Fies Social.

Um percentual das vagas tanto do Fies Social quanto das demais vagas do Fies será destinado a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e a pessoas com deficiência, de acordo com a proporção na população da unidade da Federação onde está a instituição, segundo o último Censo do IBGE.

COMO COMPLEMENTAR O CADASTRO?

Você passou na pré-seleção? Agora, precisa complementar suas informações no site oficial de 19 a 21 de fevereiro.

Após a complementação da inscrição, o candidato deverá:

validar suas informações em até cinco dias úteis na instituição de ensino superior, por meio da entrega física ou digital/eletrônica de documentação exigida, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da complementação da sua inscrição no Fies; e validar suas informações em um agente financeiro (banco) em até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição. Uma vez aprovada pelo agente financeiro, formalizar a contratação do financiamento.

COMO ENTRAR NA LISTA DE ESPERA?

Os candidatos não pré-selecionados na chamada única deste processo seletivo do Fies constarão automaticamente de lista de espera a ser utilizada para fins de preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas, observada a ordem de classificação.

A eventual pré-seleção dos participantes da lista de espera ocorrerá no período de 25 de fevereiro de 2025 até as 23 horas e 59 minutos de 9 de abril.