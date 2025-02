Dívida de Aparecida de Goiânia é o dobro da prevista, detalha Leandro Vilela

Apesar de já saber da crise vivida pela cidade, durante o período eleitoral, após o período de transição os números cresceram

Samuel Leão - 20 de fevereiro de 2025

Leandro Vilela, prefeito de Aparecida de Goiânia. (Foto: Portal 6)

Em entrevista ao Portal 6, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), revelou detalhes preocupantes das contas públicas do município.

Apesar de já saber da crise vivida pela cidade, durante o período eleitoral, após o período de transição os números cresceram, e diversos serviços em dívida se revelaram.

“No período de transição nós já começamos a levantar e aferir números, e eles já nos assustavam. Tínhamos a previsão de um déficit de R$ 200 milhões”, contou.

Segundo ele, ao assumir e descobrir a real situação do município, o susto cresceu e o valor calculado alcançou aos R$ 500 milhões, mais do que dobrando a previsão.

Além disso, relatou também uma estrutura administrativa “desmantelada”, chegando ao ponto de serviços essenciais não funcionarem.

Um deles foi o serviço de internet, fornecido pelo Oi, que estaria há 6 meses sem pagamento. Ambulâncias também estavam sem combustível, e o fornecedor igualmente alegava estar há meses sem receber.

Ainda segundo o chefe do executivo, R$ 135 milhões foram gastos com “fornecedores escolhidos a dedo”, com a receita de dezembro, enquanto servidores tiveram os salários atrasados.