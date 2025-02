Dicas para transformar seu celular em um assistente de estudos

Aprenda a usar 100% dos recursos que ele oferece para otimizar ainda mais a sua rotina e tarefas

Magno Oliver - 21 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Na era dos serviços digitais e evolução da tecnologia, o celular se tornou uma ferramenta de comunicação indispensável para o cotidiano.

Seja na área de estudos, negócios, trabalhos, lazer, o celular oferece tantas opções de aplicativos e recursos disponíveis que se transformou numa supermáquina digital.

Muita gente não explorou 100% os recursos de um celular, principalmente para aprimorar o aprendizado e ajudar nos estudos. Sabia que é possível tornar ele um aliado?

Dicas para transformar seu celular em um assistente de estudos

Agora você vai aprender a usar todo o potencial do seu aparelho para te ajudar na rotina de estudos e demais atividades que precisar de uma ajudinha de um assistente.

1. Evernote e Google Keep

A primeira dica é usar e abusar dos aplicativos de organização e planejamento. Dê uma olhada no Google Keep e o Evernote, por exemplo. Eles te ajudam a anotar ideias rapidamente, resumir tópicos importantes de estudo e até criar lista de organização de temas e textos.

2. Pomodoro timer

É um aplicativo de tempo que você utiliza a técnica Pomodoro para melhorar a concentração e evitar distrações e a terrível procrastinação.

A técnica pomodoro trata de alternar períodos de estudo intenso com breves intervalos, trazendo mais foco e produtividade. Assim, com ele no celular, você vai ter um auxílio na disciplina e organização do seu tempo.

3. Aplicativos de flashcards para memorização

Flashcards são uma boa opção para te ajudar a revisar conceitos, textos e fixar melhor o aprendizado construído. Dá uma olhada em aplicativos como Anki ou o Quizlet, eles oferecem plataformas prontas ou conjuntos prontos de questões.

4. Podcasts educacionais

Eles ajudam muito enquanto você realiza atividades de estudo. Pelo celular você acessa uma infinidade de podcasts sobre diversos temas acadêmicos, científicos e de cunho geral. Eles ajudam bastante a complementar o estudo. Spotify e Apple Podcastas possuem muitas opções.

5. Aplicativo de resumos e leitura

Baixe o Blinkist, Audible para te ajudar a revisar conteúdos ou aprender temas de forma mais rápida e precisa. O primeiro tem áudio books para estudar enquanto se movimenta, enquanto o segundo fornece resumo de livros, trazendo uma visão geral de tópicos importantes sem precisar ler a obra inteira.

