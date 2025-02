Proprietário de imóvel em Anápolis despacha objetos de inquilino caloteiro e ameaça: “vou meter bala”

Vítima relatou que já vinha sendo intimidado por mensagens e chegou a ter parte dos móveis deixados do lado de fora da casa

Thiago Alonso - 21 de fevereiro de 2025

Móveis foram deixados do lado de fora de casa. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã desta sexta-feira (21), após uma briga entre o proprietário de uma residência de aluguel e o inquilino, no Residencial Vila Feliz, região Nordeste de Anápolis.

Tudo começou após dívidas do morador, que teria deixado atrasar pagamentos do aluguel, deixando o locador enfurecido, momento em que eles iniciaram uma discussão por mensagens.

Nas conversas, o dono do imóvel deferiu ofensas ao inquilino, o intimidando a se mudar do local rapidamente, ou ele iria “se ver com ele” se não devolvesse logo a chave, pois “não queria saber mais de diálogo”.

Até que, ao se dirigir para o endereço, o morador se deparou com parte dos móveis do lado de fora da casa. Neste mesmo dia, o proprietário saiu de casa com destino ao imóvel, afirmando que iria “meter bala” no cliente.

Assustada, a vítima então fugiu para uma região de mata para se esconder, momento em que acionou a PM, que chegou a realizar um patrulhamento na região, mas não conseguiu localizar o suspeito.

Diante disso, o inquilino foi orientado a registrar o caso em uma delegacia da Polícia Civil (PC), de modo que um inquérito fosse aberto para apurar o ocorrido.

