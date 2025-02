Conselho Tutelar é acionado após menina de 5 anos ser encontrada sozinha no meio da rua, em Minaçu

Garotinha, que estava chorando, afirmou que acordou e não encontrou a mãe em casa

Thiago Alonso - 22 de fevereiro de 2025

Conselho Tutelar foi acionado para prestar apoio para a vítima. (Foto: Divulgação)

Populares acionaram a Polícia Militar (PM) no fim da noite desta sexta-feira (21), após encontrarem uma garotinha sozinha no meio da rua, em Minaçu, município localizado no Noroeste goiano.

Tudo começou quando, ao passar pela Avenida Paraná, no Setor Central, uma mulher se deparou com uma criança desacompanhada chorando muito. Assim, ao se aproximar da pequena, ela perguntou por que ela estava naquela situação.

A garotinha, aos prantos, respondeu que estava dormindo quando, ao acordar, percebeu que a mãe não estava mais em casa.

Diante disso, a mulher acionou a Polícia Militar (PM), que, com o auxílio do Conselho Tutelar, conseguiu identificar quem era a criança, uma menina de apenas 05 anos. Além disso, as autoridades também conseguiram localizar a mãe dela, uma jovem de 21 anos.

Comparecendo à unidade policial, a responsável afirmou que havia ido para uma festa e deixado a filha sob os cuidados de uma pessoa, a qual ela nem mesmo soube informar quem seria.

Com base nesses relatos, a mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde, de modo que fosse realizado um exame de corpo de delito, sendo posteriormente levada até uma delegacia da Polícia Civil (PC).

A garotinha, por sua vez, foi encaminhada à Casa de Passagem Municipal, permanecendo com o Conselho Tutelar, uma vez que não houve nenhum outro responsável.

Agora, o caso deve ser investigado junto às autoridades competentes, que devem apurar as circunstâncias acerca do ocorrido.