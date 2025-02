Hamas liberta nova leva de reféns após desfile com caixões de família Bibas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Hamas entregou de volta a Israel mais cinco reféns neste sábado (22). Um sexto capturado deve ser liberado pelo grupo terrorista nas próximas horas.

Tal Shoham, 40, e a Aversa Mengisto, 39, foram os primeiros libertados. Horas depois, Eliya Cohen, 27, Omer Shem Tov, 22, e Omer Wenkert, 23, também foram entregues à Cruz Vermelha, que é quem os leva até Israel. Hisham Al-Sayed, 36, deve ser o sexto refém liberto neste sábado, de acordo com o anunciado pelo Hamas no acordo com Tel Aviv.

A soltura ocorre ao fim de uma semana em que o cessar-fogo em curso no conflito entre Israel e Hamas balançou após o grupo terrorista desfilar com caixões de corpos de sequestrados antes de devolvê-los.

O episódio horrorizou e gerou desolação em Israel, onde havia esperanças de que Shiri Bibas e seus dois filhos, Ariel e Kfir, fossem libertados ainda vivos. Shiri e seus filhos se tornaram símbolos da brutalidade dos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023, quando a família foi sequestrada no kibutz de Nir Oz e levada para a Faixa de Gaza.

Um em cada quatro residentes do kibutz Nir Oz foi morto ou feito refém no ataque. Poucas horas após o sequestro, imagens de Shiri cercada por homens armados e segurando seus filhos, que tinham oito meses e meio e quatro anos de idade à época do atentado, tomaram as redes sociais.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, organização que vem recebendo os reféns do Hamas e levando-os até Israel, havia pedido, antes do desfile com os caixões, que a entrega dos corpos acontecesse com “privacidade e dignidade”. “Precisamos ser claros: qualquer tratamento degradante durante operações de soltura é inaceitável”, afirmou a organização.

A fala fazia referência às últimas entregas de reféns, realizadas pelo Hamas também em meio a desfiles militares, transmissões ao vivo e fotografias dos sequestrados em palcos –atos vistos como propaganda do grupo terrorista.

A troca de reféns por prisioneiros palestinos neste sábado é a sétima desta trégua. O cessar-fogo atual entrou em vigor no dia 19 de janeiro, após 15 meses de guerra e poucos outros episódios de pausa nas hostilidades.